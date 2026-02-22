«Фрайбург» и гладбахская «Боруссия» сыграют 22 февраля в матче 23-го тура Бундеслиги. Событие состоится на стадионе «Европа-Парк» в 17:30 мск.

«Фрайбург» жаждет реабилитироваться за крупное поражение в прошлом туре от «Хоффенхайма» со счетом 0:3. Оно стало восьмым для команды в сезоне. Сейчас у «Фрайбурга» 30 очков на счету. С ними клуб идет на 8-й позиции.

«Боруссия» в 5 очках от зоны вылета и пока что не может улучшить свое положение. Из тура в тур «пони» теряют очки. Безвыигрышная серия команды затянулась до шести поединков. из положительного «Боруссия» смогла сыграть 1:1 с «Байером». Хотя в следующем же туре она проиграла 0:3 «Айнтрахту».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

Букмекеры дают 2.05 на «Фрайбург» и 3.92 на «Боруссию», за 3.41 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Фрайбурга» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фрайбург» — «Боруссия» М смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.