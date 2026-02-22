«Сельта» примет «Мальорку» в матче 25-го тура Ла Лиги, который состоится 22 февраля в 20:30 мск на стадионе «Балайдос» в Виго.

«Сельта» с 34 очками занимает 7-е место, находясь всего в одном пункте от шестой позиции. Победа позволила бы хозяевам подняться выше, поэтому их задача на сегодня ясна. При этом «кельты» не смогли победить в последних четырех матчах турнира. Эту проблему хозяева компенсировали победой над ПАОКом в плей-офф Лиги Европы.

«Мальорка» имеет возможность выйти из зоны вылета. Для этого ей нужно побеждать. «Островитяне» проиграли «Бетису» (1:2) и «Барселоне» (0:3). Если сегодня «Мальорка» сможет воспользоваться усталостью «Сельты», то поднимется как минимум на 17-е место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

Коэффициенты букмекеров: 1.86 на победу «Сельты», 3.52 на ничью, 4.62 на победу «Мальорки».

Прогноз ИИ: победа «Мальорки» со счетом 3:1.

Трансляция матча

