«Бетис» и «Райо Вальекано» сыграют в 25-м туре Ла Лиги. Матч состоится 21 февраля в 18:15 мск.

Победив в последних трех турах, «Бетис» набрал 41 очко. Результат неплохой и позволяет команде уверенно себя чувствовать на 5-й позиции. «Бетис» выиграл у «Мальорки» (2:1), «Атлетико» (1:0) и «Валенсии» (2:1). В целом севильцы имеют 11 побед в 24 турах чемпионата. Очередной успех может приблизить их к зоне Лиги чемпионов.

«Райо Вальекано» с 25 очками занимает 17-ю позиции. Столичный коллектив располагается всего в одном пункте от зоны вылета. «Пчелы» это понимают и потому в прошлом туре разгромили «Атлетико» со счетом 3:0, что стало для всех большой неожиданностью. Смогут ли гости повторить успех и добиться сегодня положительного результата?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Букмекеры дают 1.94 на победу «Бетиса» и 4.28 на победу «Райо Вальекано», за 3.47 можно поставить на ничью.

Прогноз ИИ — нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

