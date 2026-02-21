21 февраля в Париже ПСЖ примет «Мец» в рамках 23-го тура Лиги 1. Поединок состоится на «Парк-де-Пренс» в 23:05 мск.

«Ланс» проиграл «Монако», а это значит, что у ПСЖ появилась реальная возможность обогнать оппонента в борьбе за лидерство. «Парижане» имеют 51 очко. Победа даст им набрать 54 пункта и выйти вперед на 2 очка.

Тем не менее в этом сезоне команда Луиса Энрике не раз доказала, что умеет неприятно удивлять. В прошлом туре она проиграла «Ренну» 1:3. Так что несмотря на статус фаворита, хозяевам точно нельзя расслабляться. Потеря очков в матче с главным аутсайдером стала бы сильным ударом для ПСЖ.

Прогнозы и ставки

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 1.13 ПСЖ, 18.3 на «Мец», 9.99 на ничью.

Прогноз ИИ: крупная победа ПСЖ со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Мец» смотрите на LiveCup.Run.

