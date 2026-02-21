В 25-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» сыграет в гостях у «Осасуны». Матч состоится 21 февраля в Памплоне на «Эль Садар». Начало в 20:30 мск.

«Реалу» предстоит сыграть с командой, которая не проигрывает в Ла Лиге уже 5 матчей подряд. Результаты не выдающиеся, но победа над «Сельтой» (2:1) и ничья с «Вильярреалом» (2:2) — это вполне себе хороший показатель текущей формы хозяев.

Как бы там ни было, «Реал» сейчас реже раздает очки. Команда показывает стабильную игру, благодаря чему вышла на первое место. «Сливочные» победили в последних пяти турах Ла Лиги. В последнем матче коллектив Альваро Арбелоа выиграл у «Реал Сосьедада» 4:1. На неделе гости со счетом 1:0 победили «Бенфику» в Лиге чемпионов. «Реал» явно на подъеме и вполне может рассчитывать на продолжение своей серии.

Коэффициенты букмекеров: 4.58 на победу «Осасуны», 1.77 на победу «Реала», 3.95 на ничью.

Искусственный интеллект уверен, что «Осасуне» удастся зацепиться за ничью, сыграв 1:1.

