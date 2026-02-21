В 26-м туре Серии А «Ювентус» на стадионе «Альянц» примет «Комо». Матч пройдет в Турине 21 февраля. Начало в 17:00 мск.

У «Ювентуса» сейчас непростой период. Клуб не выигрывает 4 матча подряд. У «бьянконери» было поражение от «Интера» (2:3) в прошлом туре Серии А, а на неделе коллектив со счетом 2:5 проиграл «Галатасараю» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Комо» готов воспользоваться проблемами «Старой Сеньоры». На прошлом уикенде команда Сеска Фабрегаса отобрала очки у «Милана» (1:1). Гостям нужны очки и сейчас, чтобы остаться на шестой строчке. Сумеют ли они использовать момент и заставить «Ювентус» в очередной раз допустить ошибку?

Коэффициенты букмекеров: 2.16 на победу «Ювентуса», 3.49 на ничью, 3.47 на победу «Комо».

Прогноз ИИ: матч завершится нулевой ничьей.

