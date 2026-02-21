Мадридский «Атлетико» примет «Эспаньол» в матче 25-го тура Ла Лиги.  Команды встретятся 21 февраля на стадионе «Метрополитано».  Старт встречи в 23:00 мск.

«Атлетико» в последних матчах не убедил.  «Матрасники» потерпели крупное поражение от «Райо Вальекано» в Ла Лиге.  Эта неудача опустила команду с 3-й на 4-ю позицию и продлила ее безвыигрышную серию до трех поединков.  На неделе коллектив Диего Симеоне сыграл вничью 3:3 с «Брюгге» в Лиге чемпионов, оставив открытым вопрос о выходе в 1/8 финала.

«Эспаньол» продолжает терять очки.  После отличной первой половины сезона «попугаи» 7 матчей без побед, в пяти из них они проиграли.  Последним результатом команды является ничья 2:2 с «Сельтой».  Ранее коллектив проиграл «Алавесу» (1:2) и «Вильярреалу» (1:4).  В таблице «Эспаньол» идет на шестой позиции с 35 баллами на счету.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
  • Букмекеры предлагают 1.44 на победу «Атлетико», 7.99 на победу «Эспаньола», с коэффициентом 4.64 можно поставить на ничью.
  • Искусственный интеллект считает, что матч завершится вничью 1:1.

