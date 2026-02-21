Мадридский «Атлетико» примет «Эспаньол» в матче 25-го тура Ла Лиги. Команды встретятся 21 февраля на стадионе «Метрополитано». Старт встречи в 23:00 мск.

«Атлетико» в последних матчах не убедил. «Матрасники» потерпели крупное поражение от «Райо Вальекано» в Ла Лиге. Эта неудача опустила команду с 3-й на 4-ю позицию и продлила ее безвыигрышную серию до трех поединков. На неделе коллектив Диего Симеоне сыграл вничью 3:3 с «Брюгге» в Лиге чемпионов, оставив открытым вопрос о выходе в 1/8 финала.

«Эспаньол» продолжает терять очки. После отличной первой половины сезона «попугаи» 7 матчей без побед, в пяти из них они проиграли. Последним результатом команды является ничья 2:2 с «Сельтой». Ранее коллектив проиграл «Алавесу» (1:2) и «Вильярреалу» (1:4). В таблице «Эспаньол» идет на шестой позиции с 35 баллами на счету.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры предлагают 1.44 на победу «Атлетико», 7.99 на победу «Эспаньола», с коэффициентом 4.64 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект считает, что матч завершится вничью 1:1.

