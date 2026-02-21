21 февраля в Бирмингеме состоится матч 27-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» примет «Лидс». Старт поединка в 18:00 мск.

«Астон Вилла» добилась в АПЛ хороших результатов. За 26 туров она набрала 50 очков, что на данный момент позволяет ей быть третьей в турнирной таблице. Тем не менее в последнее время подопечным Уная Эмери все тяжелее набирать очки. В 5 матчах у них только 2 победы. Последним результатом «вилланов» является победа 1:0 над «Брайтоном».

«Лидс» всеми силами пытается оторваться от зоны вылета. Пока что подопечным Даниэля Фарке это удается. У «павлинов» 30 очков, что на 6 пунктов больше, чем у идущего на 18-й строчке «Вест Хэма». За 5 туров «Лидс» проиграл лишь «Арсеналу». В прошлом матче он добился ничьи 2:2 с «Челси», которая стала для гостей второй подряд на выезде.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

Букмекеры дают 1.84 на победу «Астон Виллы», 3.73 на ничью и 4.44 на победу «Лидса».

ИИ сделал ставку на победу «Астон Виллы» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Лидс» смотрите на LiveCup.Run.

