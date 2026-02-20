Матч 26-го тура Серии А между «Сассуоло» и «Вероной» состоится 20 февраля в 22:45 мск.

У «Сассуоло» перед матчем 32 очка. Команда занимает 10-е место в таблице, но может рассчитывать на 8-ю позицию в случае победы. В прошлом туре «Сассуоло» удалось обыграть «Удинезе» (2:1). Победа стала девятой в сезоне, но процент поражений все еще выше. За 25 туров клуб проиграл 11 раз.

«Верона» с 15 очками идет на последнем месте. В ее активе всего 2 победы при 14 поражениях. В прошлом туре команда проиграла «Парме» (1:2). Даже в случае успеха сегодня веронцы не смогут подняться выше 19-й позиции. Таким образом, гости в ближайшее время из зоны вылета выбраться не сумеют.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.42.

Коэффициенты букмекеров: 1.76 и 5.39 дают на победу команд, за 3.51 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект предсказывает нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сассуоло» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

