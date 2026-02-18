В 31-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» примет «Арсенал». Матч пройдет на стадионе «Молинью» 18 февраля, начало в 23:00 мск.

«Вулверхэмптон» подошел к поединку в статусе аутсайдера и последней команды турнирной таблицы. «Волки» имеют лишь 9 набранных баллов и одну победу в этом сезоне. В последнем туре АПЛ клуб сыграл нулевую с «Ноттингем Форест». Перед этим у него было три поражения подряд.

«Арсенал» набрал 57 очков. Он является лидером таблицы, опережая на 4 пункта «Ман Сити». В прошлый раз «канониры» сыграли вничью 1:1 с «Брентфордом». До этого у лондонцев были победы над «Сандерлендом» (3:0) и «Лидсом» (4:0).

Последние годы «Арсенал» постоянно побеждает «Вулверхэмптон» в очных дуэлях. Последняя была 13 декабря, которую «красно-белые» выиграли со счетом 2:1. Серия составляет уже 9 поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом за 1.29, на победу «Вулверхэмптона» они дают 10.0, на ничью — 5.60.

Прогноз ИИ: «Арсенал» выиграет всухую со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

