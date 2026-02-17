17 февраля в Стамбуле на «Рамс Парк» состоится матч плей-офф Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Ювентусом». Встреча стартует в 20:45 по мск.

«Галатасарай» в последних матчах на турнире сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) и проиграл «Манчестер Сити» (0:2). По итогу «львы» заняли 20-е место и смогли попасть в 1/16 финала.

«Ювентус» выиграл у «Бенфики» (2:0) и сыграл вничью с «Монако» (0:0). Туринцы закончили на 13-й позиции с 13 очками на счету.

«Галатасарай» не стоит недооценивать. В этом розыгрыше на своем поле он смог обыграть «Ливерпуль» (1:0). Тем не менее «Юве» понимает, что после 3 матчей без побед им сегодня нужен положительный результат. Сумеет ли «Старая Сеньора» одержать победу? Отметим, что за 6 матчей между командами лишь в одном случае фиксировалась победа «Ювентуса».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

Коэффициенты букмекеров: 3.25 на победу «Галатасарая», 3.55 на ничью, 2.27 на победу «Ювентуса».

Прогноз ИИ на игру: команды не выявят победителя и разойдутся нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Галатасарай» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

