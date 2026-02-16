16 февраля скромный клуб «Маклсфилд» примет лондонский «Брентфорд» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Игра пройдет на «Мосс Роуз», начало в 22:30 мск.

В прошлом раунде клуб из региональной лиги сотворил настоящую сенсацию, обыграв действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. Таким образом, «Маклсфилд» повторил свое более чем десятилетнее достижение в турнире, добравшись до четвертого раунда.

Продолжится ли сказка «шелковых» в Кубке Англии? «Брентфорд» — грозный соперник из АПЛ, который в прошлом сезоне выбыл из турнира как раз в четвертом раунде. Однако сейчас «пчелы» в хорошей форме. Они сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1), выиграли у «Ньюкасла» и «Астон Виллы». Нет ощущений, что сегодня гости допустят ошибку.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Котировки букмекеров: 13.0 на победу «Маклсфилда», 1.19 на победу «Брентфорда», 8.00 и 1.08 на проход команд в пятый раунд.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.