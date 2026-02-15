В матче 25-го тура Серии А «Удинезе» будут принимать «Сассуоло». Команды встретятся 15 февраля в Удине на «Стадио Фриули». Старт поединка в 14:30 мск.

«Удинезе» держится первой половины турнирной таблицы. Сейчас команда занимает 9-е место с 32 очками на счету. В прошлом туре хозяевам не удалось продолжить победную серию, так как они проиграли «Лечче» 1:2.

«Сассуоло» отстает на 3 пункта от «Удинезе» и занимает 11-ю позицию. Как и соперник, гости в прошлом туре потерпели поражение. «Черно-зеленые» со счетом 0:5 проиграли «Интеру».

В очных противостояниях сохраняется беспроигрышная серия «Сассуоло», которая насчитывает 4 поединка — 3 ничьи, одна победа. Прервет ли ее «Удинезе»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.75.

Котировки букмекеров: 2.50 на победу «Удинезе», 3.05 на ничью, 3.10 на победу «Сассуоло».

ИИ предсказал очередную победу «Сассуоло» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Сассуоло» смотрите на LiveCup.Run.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.