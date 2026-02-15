15 февраля в матче 24-го тура Ла Лиги «Овьедо» будет принимать «Атлетик» Бильбао на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер». Старт поединка в 16:00 мск.

«Овьедо» имеет только 16 очков, с которыми клуб занимает последнее место в турнирной таблице. Хозяева при любом исходе сегодняшней встречи останется в зоне вылета. В прошлом туре команда победила «Жирону» 1:0. Победа стала всего лишь третьей в этом сезоне Ла Лиги.

«Атлетик» с 28 баллами находится на 11-й позиции. На данный момент «баски» отстают от зоны еврокубков на 7 очков, поэтому для них очень важно набирать очки. В прошлом поединке «Атлетик» со счетом 4:2 выиграл у «Леванте» на своем поле. На выезде коллектив не может выиграть уже 4 матча подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки букмекеров: 3.60 на победу «Овьедо», 3.05 на ничью, 2.25 на победу «Атлетика».

Прогноз ИИ: поединок закончится вничью 2:2.

Трансляция матча

