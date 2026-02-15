15 февраля в Неаполе состоится поединок 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» будет принимать «Рому». Поединок стартует в 22:45 мск.

«Наполи» и «Рома» являются соседями по турнирной таблице. Хозяева с 49 очками идут на третьей позиции, гости с 46 пунктами — на четвертой. Обе команды имеют по 15 побед, при этом коллектив Антонио Конте является более результативным — 36 против 29.

«Наполи» на неделе вылетел из Кубка Италии, проиграв «Комо». Перед этим неаполитанцы имели две победы подряд в Серии А — 3:2 с «Дженоа» и 2:1 с «Фиорентиной». «Рома» не могла выиграть до встречи с «Кальяри», который она обыграла со счетом 2:0.

Матч первого круга между командами завершился победой «Наполи» со счетом 1:0. Это была вторая победа хозяев за 3 последних игры против «римлян».

Котировки букмекеров: 2.65 на победу «Наполи», 2.85 на ничью, 3.30 на победу «Ромы».

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ромы» со счетом 1:0.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.