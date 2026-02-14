В 22-м туре немецкой Бундеслиги состоится поединок бременского «Вердера» и «Баварии». Игра запланирована на 14 февраля 17:30 мск.

«Баварии» нужны 3 очка. У нее есть хорошая возможность их набрать. Для мюнхенцев «Вердер» не является проблемным соперником. В 4 из 5 поединков лидер Бундеслиги побеждал с отрывом не менее трех голов.

Сегодня «Бавария» может оформить свою третью победу подряд во всех турнирах. В случае успеха коллектив Венсана Компани оторвется от дортмундской «Боруссии» на 6 пунктов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.73.

Котировки букмекеров: 7.80 на победу «Вердера», 6.20 на ничью, 1.32 на победу «Баварии».

Прогноз ИИ: «Бавария» победит со счетом 3:1.

Трансляция матча

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.