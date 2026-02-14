Мадридский «Реал» примет «Реал Сосьедад» в поединке 24-го тура испанской Ла Лиги. Встреча команд состоится 14 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Старт игры в 23:00 мск.

В этом туре «Реал» навяжет борьбу «Барселоне», которая опережает «галактикос» всего на один пункт. Клуб набрал хорошую форму в турнире. Тут у него 7 побед подряд. Еще лучше «Реал» выступает дома, где он выиграл практически все матчи Ла Лиги.

«Реал Сосьедад» также идет на беспроигрышной серии, но учитывая, что команда неудачно играет против «сливочных», вопрос о продолжении этой самой серии остается открытым. «Реал Сосьедад» проиграл «Реалу» в Ла Лиге 5 раз подряд. Удастся ли ему продолжить свою беспроигрышную 11-матчевую серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.

Котировки букмекеров: 1.40 на победу «Реала», 5.40 на ничью, 7.60 на победу «Реал Сосьедада».

Прогноз ИИ: «Реал» всухую разгромит «Сосьедад» со счетом 3:0.

Трансляция матча

