В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» примет «Солфорд» на стадионе «Этихад». Встреча состоится 14 февраля в 18:00 мск.

«Солфорд» второй раз подряд попадает на «Манчестер Сити» в Кубке Англии. В прошлом сезоне «горожане» не оставили от соперника мокрого места, выиграв 8:0. Представителю Второй лиги Англии сегодня будет нелегко.

«Ман Сити» выиграл 3 последних матча во всех турнирах и находится в хорошей форме. «Солфорд» — это не тот соперник, который может удивить и сделать сенсацию. Будет ли снова разгром на «Этихаде»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.90.

Котировки букмекеров: 1.04 на победу «Манчестер Сити», 17.0 на ничью, 40.0 на победу «Солфорда».

Трансляция матча

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.