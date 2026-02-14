В матче 22-го тура Лиги 1 «Марсель» примет «Страсбур». Встреча запланирована на 14 февраля 19:00 мск.

Ворвется ли «Страсбур» в еврокубковую зону? Это главный вопрос предстоящего матча. Гости имеют неплохую разницу мячей и могут составить конкуренцию «Лиллю» и «Монако». «Марсель» может войти в тройку лидеров, а четвертая позиция команде обеспечена при любом раскладе.

Ни одна из команд в этом матче не хочет проигрывать. «Марсель» потерял очки в последних двух турах. «Страсбур» уступил в двух матчах подряд. Прошлая очная дуэль завершилась победой «Марселя» со счетом 2:1. При этом в 3 из 5 поединков соперники расходились мировой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

Котировки букмекеров: «Марсель» явный фаворит поединка за 1.90, на победу «Страсбура» можно поставить за 3.80, на ничью — за 3.85.

Прогноз ИИ: «Марсель» выиграет с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Марсель» — «Страсбур» смотрите на LiveCup. Run.

