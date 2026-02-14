В центральном матче 25-го тура Серии А «Интер» примет «Ювентус» на «Джузеппе Меацца». Игра состоится 14 февраля в 22:45 мск.

«Интер» комфортно комфортно себя чувствует на вершине таблицы. Миланцы имеют 58 очков и опережают ближайшего конкурента за лидерство на 5 очков. «Нерадзурри» выдали хорошую серию результатов. Они выиграли 5 матчей подряд во всех турнирах. В прошлый раз хозяева разгромили «Сассуоло» 5:0.

«Ювентусу» в этом туре нужна победа. Она позволит команде сохранить четвертое место. В этом сезоне у туринцев 13 побед в 24 поединках и меньше половины из них на выезде. В прошлом матче «Старая Сеньора» сыграла вничью 2:2 с «Лацио». Перед этим гости проиграли 0:3 «Аталанте» в Кубке Италии.

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.

Котировки букмекеров: 2.05 на победу «Интера», 3.40 на ничью, 4.00 на победу «Ювентуса».

Прогноз ИИ: «Интер» выиграет со счетом 3:1.

