14 февраля «Эспаньол» и «Сельта» проведут очную встречу в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги. Старт поединка в 16:00 мск.
Команды сыграют за 6-е место в турнирной таблице. На данный момент эта позиция за «Эспаньолом», у которого 34 очка. Однако в свете последних неудач «попугаи» подпустили «кельтов» на расстояние одного балла.
«Эспаньол» проиграл 4 последних поединка в турнире. Последним результатом команды стали выездные 1:4 с «Вильярреалом». У «Сельты» уже три матча без побед. В своем последнем выступлении гости проиграли 1:2 «Осасуне». В прошлый раз выиграл «Эспаньол», как это было и в предыдущих двух случаях. Прервет ли «Сельта» эту серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.
- Котировки букмекеров: 2.48 на победу «Эспаньола», 3.10 на ничью, 3.05 на победу «Сельты».
- Прогноз ИИ: «Эспаньол» выиграет с результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Сельта» смотрите на LiveCup. Run.
