14 февраля «Эспаньол» и «Сельта» проведут очную встречу в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги. Старт поединка в 16:00 мск.

Команды сыграют за 6-е место в турнирной таблице. На данный момент эта позиция за «Эспаньолом», у которого 34 очка. Однако в свете последних неудач «попугаи» подпустили «кельтов» на расстояние одного балла.

«Эспаньол» проиграл 4 последних поединка в турнире. Последним результатом команды стали выездные 1:4 с «Вильярреалом». У «Сельты» уже три матча без побед. В своем последнем выступлении гости проиграли 1:2 «Осасуне». В прошлый раз выиграл «Эспаньол», как это было и в предыдущих двух случаях. Прервет ли «Сельта» эту серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.

Котировки букмекеров: 2.48 на победу «Эспаньола», 3.10 на ничью, 3.05 на победу «Сельты».

Прогноз ИИ: «Эспаньол» выиграет с результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Сельта» смотрите на LiveCup. Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

