14 февраля «Эспаньол» и «Сельта» проведут очную встречу в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги.  Старт поединка в 16:00 мск.

Команды сыграют за 6-е место в турнирной таблице.  На данный момент эта позиция за «Эспаньолом», у которого 34 очка.  Однако в свете последних неудач «попугаи» подпустили «кельтов» на расстояние одного балла.

«Эспаньол» проиграл 4 последних поединка в турнире.  Последним результатом команды стали выездные 1:4 с «Вильярреалом».  У «Сельты» уже три матча без побед.  В своем последнем выступлении гости проиграли 1:2 «Осасуне».  В прошлый раз выиграл «Эспаньол», как это было и в предыдущих двух случаях.  Прервет ли «Сельта» эту серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.
  • Котировки букмекеров: 2.48 на победу «Эспаньола», 3.10 на ничью, 3.05 на победу «Сельты».
  • Прогноз ИИ: «Эспаньол» выиграет с результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Сельта» смотрите на LiveCup.  Run.

Смотреть трансляциюСмотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.