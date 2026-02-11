«Сандерленд» и «Ливерпуль» сыграют на «Стэдиум оф Лайт» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Игра запланирована на 11 февраля 23:15 мск.
«Сандерленд» в этом сезоне славится своей игрой дома. «Кошки» добыли 26 очков на родном стадионе. На «Стэдиум оф Лайт» было непросто «Ман Сити» и «Арсеналу». Пока ни одна топ-команда не смогла здесь победить. При этом с «Ливерпулем» в первом круге у хозяев была ничья 1:1.
«Мерсисайдцы» после разгрома «Ньюкасла» (4:1) проиграли «Манчестер Сити» (1:2). В связи с этим коллектив Арне Слота отстает от топ-5 уже на 5 очков, поэтому сегодня он не имеет права на ошибку. Но справится ли «Ливерпуль» с давлением? Сможет ли команда прервать свою безвыигрышную выездную серию и сократить разрыв с «Челси»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 4.50 на победу «Сандерленда», 3.85 на ничью, 1.75 на победу «Ливерпуля».
- Прогноз ИИ: «Ливерпуль» выиграет матч со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.