«Сандерленд» и «Ливерпуль» сыграют на «Стэдиум оф Лайт» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Игра запланирована на 11 февраля 23:15 мск.

«Сандерленд» в этом сезоне славится своей игрой дома. «Кошки» добыли 26 очков на родном стадионе. На «Стэдиум оф Лайт» было непросто «Ман Сити» и «Арсеналу». Пока ни одна топ-команда не смогла здесь победить. При этом с «Ливерпулем» в первом круге у хозяев была ничья 1:1.

«Мерсисайдцы» после разгрома «Ньюкасла» (4:1) проиграли «Манчестер Сити» (1:2). В связи с этим коллектив Арне Слота отстает от топ-5 уже на 5 очков, поэтому сегодня он не имеет права на ошибку. Но справится ли «Ливерпуль» с давлением? Сможет ли команда прервать свою безвыигрышную выездную серию и сократить разрыв с «Челси»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Котировки букмекеров: 4.50 на победу «Сандерленда», 3.85 на ничью, 1.75 на победу «Ливерпуля».

Прогноз ИИ: «Ливерпуль» выиграет матч со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сандерленд» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

