Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о шансах команды попасть в зону Лиги чемпионов по итогам текущего сезона.

Арне Слот globallookpress.com

«Да, мы близки к этому, учитывая нынешнее отставание в очках. Мы понимаем, что одно дело, когда ты отстаёшь на четыре очка от команды, занимающей 18-е или 19-е место в лиге, но другое дело, если это команда с третьего, четвёртого или пятого места, поскольку в этом случае нужно много выигрывать. А в нынешнем сезоне у нас это получалось нечасто, поэтому нужно играть лучше.

Разница действительно очень мала, потому что за семь минут до конца игры в воскресенье мы думали, что отстаём от "Манчестер Сити" на пять очков, а через пять минут уже отставали на 11 очков», — приводит слова Слота клубная пресс-служба.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и отстает от топ-4 на шесть очков.