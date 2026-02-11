11 февраля в Манчестере «Манчестер Сити» и «Фулхэм» проведут очную встречу в рамках 26-го тура АПЛ. Старт матча в 22:30 мск.

«Ман Сити» выиграл 4 матча из 5 последних. В своем последнем выступлении «горожане» обыграли 2:1 «Ливерпуль», тем самым набрав 50 очков в таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от «Арсенала» на 6 очков.

«Фулхэм», несмотря на два поражения подряд, особого потрясения не почувствовал. Команда комфортно себя чувствует в середине таблицы, но может опуститься с 12-й на 14-ю позицию. Перед выездом в Манчестер «дачники» проиграли «Эвертону» и «Манчестер Юнайтед».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.10.

Котировки букмекеров: 1.37 на победу «Манчестер Сити», 5.40 на ничью, 7.20 на победу «Фулхэма».

Прогноз ИИ: матч закончится победой «Ман Сити» со счетом 1:0.

