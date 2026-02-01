Российский форвард Федор Смолов, который в последнее время выступал за «БроукБойз», высказался о своем будущем.

Федор Смолов
Федор Смолов globallookpress.com

«Я играл только в Кубке.  Мне Дима Егоров предложил играть за них.  Мне подтвердили, что, если я буду участвовать и забивать голы, они будут считаться официальными в мой зачёт.  Я поэтому согласился.  Они меня байтили на Медиалигу, я отказывался.

Не вижу смысла.  Чтобы играть нормально и не ударить в грязь лицом, тебе нужно тренироваться на постоянной основе.  Если бы я поставил себе задачу остаться в футболе, я бы нашёл себе профессиональную команду и играл бы в РПЛ», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Esports.

Напомним, что последним профессиональным клубом в карьере Смолова был «Краснодар», с которым он стал чемпионом России.  Полгода нападающий пребывает в статусе свободного агента.