Российский форвард Федор Смолов, который в последнее время выступал за «БроукБойз», высказался о своем будущем.

Федор Смолов globallookpress.com

«Я играл только в Кубке. Мне Дима Егоров предложил играть за них. Мне подтвердили, что, если я буду участвовать и забивать голы, они будут считаться официальными в мой зачёт. Я поэтому согласился. Они меня байтили на Медиалигу, я отказывался.

Не вижу смысла. Чтобы играть нормально и не ударить в грязь лицом, тебе нужно тренироваться на постоянной основе. Если бы я поставил себе задачу остаться в футболе, я бы нашёл себе профессиональную команду и играл бы в РПЛ», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Esports.

Напомним, что последним профессиональным клубом в карьере Смолова был «Краснодар», с которым он стал чемпионом России. Полгода нападающий пребывает в статусе свободного агента.