Матч 22-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано» состоится 1 февраля в 16:00 мск.
После победы «Барселоны» «Реал» отстает от первой строчки на 4 очка. Таким образом, команде Альваро Арбелоа нужно побеждать, чтобы сократить разрыв с каталонцами.
На неделе «Реал» проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов. После обидного поражения «галактикос» будут мотивированы на успех. Однако «Райо Вальекано» приложит все усилия, чтобы не допустить поражения, так как над командой нависает угроза зоны вылета.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Котировки букмекеров: 1.25 на победу «Реала», 6.60 на ничью, 10.0 на победу «Райо Вальекано».
- Искусственный интеллект предсказал «Реалу» победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.
