Матч 22-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано» состоится 1 февраля в 16:00 мск.

После победы «Барселоны» «Реал» отстает от первой строчки на 4 очка. Таким образом, команде Альваро Арбелоа нужно побеждать, чтобы сократить разрыв с каталонцами.

На неделе «Реал» проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов. После обидного поражения «галактикос» будут мотивированы на успех. Однако «Райо Вальекано» приложит все усилия, чтобы не допустить поражения, так как над командой нависает угроза зоны вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки букмекеров: 1.25 на победу «Реала», 6.60 на ничью, 10.0 на победу «Райо Вальекано».

Искусственный интеллект предсказал «Реалу» победу со счетом 2:1.

