«Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграют в матче 24-го тура АПЛ. Игра состоится 31 января на «Энфилд Роуд». Начало встречи в 23:00 мск.

Безвыигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла отметки в 5 поединков. Коллектив Арне Слота 4 раза подряд сыграл вничью и потерпел одно поражение, которое было в прошлом туре от «Борнмута». Ситуация для «мерсисайдцев» начинает накаляться, так как из-за череды неудач команда опустилась на 6-е место.

Если в этом туре «красные» снова потеряют баллы, то могут серьезно отстать от своих оппонентов в борьбе за зону еврокубков. «Ньюкасл» вполне может доставить хозяевам проблем. На неделе команда Эдди Хау сыграла 1:1 с ПСЖ, что явно добавило ей уверенности. Потеряют ли ливерпульцы очередные очки?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.46.

Коэффициенты букмекеров: 1.77 на победу «Ливерпуля», 4.20 на ничью, 4.40 на победу «Ньюкасла».

Прогноз ИИ: будет нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.