«Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграют в матче 24-го тура АПЛ. Игра состоится 31 января на «Энфилд Роуд». Начало встречи в 23:00 мск.
Безвыигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла отметки в 5 поединков. Коллектив Арне Слота 4 раза подряд сыграл вничью и потерпел одно поражение, которое было в прошлом туре от «Борнмута». Ситуация для «мерсисайдцев» начинает накаляться, так как из-за череды неудач команда опустилась на 6-е место.
Если в этом туре «красные» снова потеряют баллы, то могут серьезно отстать от своих оппонентов в борьбе за зону еврокубков. «Ньюкасл» вполне может доставить хозяевам проблем. На неделе команда Эдди Хау сыграла 1:1 с ПСЖ, что явно добавило ей уверенности. Потеряют ли ливерпульцы очередные очки?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.46.
- Коэффициенты букмекеров: 1.77 на победу «Ливерпуля», 4.20 на ничью, 4.40 на победу «Ньюкасла».
- Прогноз ИИ: будет нулевая ничья.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.
