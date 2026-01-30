Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением об игре форварда «сине-бело-голубых» Александра Соболева.

Александр Соболев globallookpress.com

«У "Зенита" остался один центральный нападающий — Соболев. Оценивать его уровень мне будет неправильно, если он в клубе, значит, что ему соответствует. Конечно, ожидания от Соболева были больше. В "Зените" нападающий должен забивать больше. В такой команде и забивать проще — с такими партнёрами, "Зенит" постоянно контролирует мяч. Хорошему, сильному центрфорварду в таких условиях легче раскрыться, но Соболев пока не оправдывает ожидания», — цитирует Лепехина «Чемпионат».

На счету Соболева 23 матча в текущем сезоне во всех турнирах, в которых форвард отметился пятью забитыми мячами.