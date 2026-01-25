25 января в Лондоне в матче 23-го тура АПЛ будут меряться силами «Кристал Пэлас» и «Челси». Столичное дерби стартует в 17:00 по мск.

Плотный график и кадровые проблемы измотали «Кристал Пэлас», из-за чего команда перестала быть такой опасной, какой она была до этого. Последний раз «орлы» побеждали 11 декабря. В АПЛ безвыигрышная серия команды составляет 7 матчей. В прошлом туре хозяева проиграли 1:2 «Сандерленду» и теперь с 28 очками занимают 15-е место.

Для «Челси» назначение Лиама Росеньора стало глотком свежего воздуха. За 5 матчей под его руководством «аристократы» добыли 3 победы. На данный момент команда идет на серии из двух побед, в рамках которой она обыграл «Пафос» и «Брентфорд». В АПЛ «синие» на 6-й позиции. У них есть возможность навязать борьбу за 5-е и 6-е места.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Котировки букмекеров: 3.30 на победу «Кристал Пэлас», 3.50 на ничью, 2.19 на победу «Челси».

Прогноз ИИ: «Челси» одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.