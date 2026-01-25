25 января в Лондоне в матче 23-го тура АПЛ будут меряться силами «Кристал Пэлас» и «Челси». Столичное дерби стартует в 17:00 по мск.
Плотный график и кадровые проблемы измотали «Кристал Пэлас», из-за чего команда перестала быть такой опасной, какой она была до этого. Последний раз «орлы» побеждали 11 декабря. В АПЛ безвыигрышная серия команды составляет 7 матчей. В прошлом туре хозяева проиграли 1:2 «Сандерленду» и теперь с 28 очками занимают 15-е место.
Для «Челси» назначение Лиама Росеньора стало глотком свежего воздуха. За 5 матчей под его руководством «аристократы» добыли 3 победы. На данный момент команда идет на серии из двух побед, в рамках которой она обыграл «Пафос» и «Брентфорд». В АПЛ «синие» на 6-й позиции. У них есть возможность навязать борьбу за 5-е и 6-е места.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Котировки букмекеров: 3.30 на победу «Кристал Пэлас», 3.50 на ничью, 2.19 на победу «Челси».
- Прогноз ИИ: «Челси» одержит победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.