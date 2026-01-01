В четверг, 22 января, питерский «Зенит» сыграет против «Шанхай Порт» в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

«Зенит»

Петербуржцы бьются за чемпионство в РПЛ. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы. При этом «Зенит» на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем фактически 2 мяча за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Петербуржцы переиграли «Акрон» (2:0). До того команда нанесла поражение «Рубин» (1:0). Да и поединок с московским «Динамо» принес успех (1:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Зенит» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота один.

Петербуржцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила в 4 матчах кряду. Причем «Зенит» имеет весьма надежные тылы. Команда Сергея Семака в среднем пропускает реже гола за матч. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Петербуржцы намерены продлить свой победный сериал.

«Шанхай Порт»

Шанхайцы провели шикарный сезон. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы. Причем «Шанхай Порт» всего на 2 очка опередили ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы не смогли одолеть «Джохор» (0:0). До того команда была бита «Сеулом» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Далянь Йингбо» (1:0). При этом «Шанхай Порт» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Шанхайцы в последних поединках выглядели бледно. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах. При этом «Шанхай Порт» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Команда только начинает готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно. Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Шанхайцы намерены отыскать свои шансы в контригре.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.23