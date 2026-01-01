В четверг, 22 января, питерский «Зенит» сыграет против «Шанхай Порт» в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Зенит»

Петербуржцы бьются за чемпионство в РПЛ.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.  При этом «Зенит» на один пункт отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем фактически 2 мяча за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Петербуржцы переиграли «Акрон» (2:0).  До того команда нанесла поражение «Рубин» (1:0).  Да и поединок с московским «Динамо» принес успех (1:0).  Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории.  В этих поединках «Зенит» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота один.

Петербуржцы нынче преуспевают в плане результатов.  Команда победила в 4 матчах кряду.  Причем «Зенит» имеет весьма надежные тылы.  Команда Сергея Семака в среднем пропускает реже гола за матч.  Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Петербуржцы намерены продлить свой победный сериал.

«Шанхай Порт»

Шанхайцы провели шикарный сезон.  Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.  Причем «Шанхай Порт» всего на 2 очка опередили ближайшего преследователя.  При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.  Предыдущий поединок команда провела неудачно.  Шанхайцы не смогли одолеть «Джохор» (0:0).  До того команда была бита «Сеулом» (1:3).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Далянь Йингбо» (1:0).  При этом «Шанхай Порт» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Шанхайцы в последних поединках выглядели бледно.  Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.  При этом «Шанхай Порт» не преуспевает в плане надежности тылов.  Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  Команда только начинает готовиться к новому сезону.  Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.  Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Шанхайцы намерены отыскать свои шансы в контригре.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.23