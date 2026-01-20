20 января в Лиссабоне состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Спортинг» будет принимать ПСЖ. Старт встречи в 23:00 мск.

«Спортинг» с 10 очками на счету занимает 14-е место в таблице. В прошлом туре команда потерпела поражение от «Баварии», которое стало для нее лишь вторым в розыгрыше. До этого «львы» обыграли «Брюгге» и «Марсель», а также сыграли вничью с «Ювентусом».

ПСЖ имеет 13 баллов, с которыми клуб занимает 3-е место. Отставание от первой позиции составляет 5 пунктов, поэтому в случае победы «парижане» могут рассчитывать лишь на вторую строчку, но для этого должна проиграть «Бавария». В прошлом туре ПСЖ сыграл нулевую с «Атлетиком», а ранее одолел «Тоттенхэм» 5:3.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры предлагают на победу «Спортинга» 4.50, на победу ПСЖ они выставили 1.75, ничья оценивается коэффициентом 4.30.

Искусственный интеллект ожидает крупную победу ПСЖ с результатом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спортинг» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.