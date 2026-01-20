20 января в Лиссабоне состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Спортинг» будет принимать ПСЖ. Старт встречи в 23:00 мск.
«Спортинг» с 10 очками на счету занимает 14-е место в таблице. В прошлом туре команда потерпела поражение от «Баварии», которое стало для нее лишь вторым в розыгрыше. До этого «львы» обыграли «Брюгге» и «Марсель», а также сыграли вничью с «Ювентусом».
ПСЖ имеет 13 баллов, с которыми клуб занимает 3-е место. Отставание от первой позиции составляет 5 пунктов, поэтому в случае победы «парижане» могут рассчитывать лишь на вторую строчку, но для этого должна проиграть «Бавария». В прошлом туре ПСЖ сыграл нулевую с «Атлетиком», а ранее одолел «Тоттенхэм» 5:3.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры предлагают на победу «Спортинга» 4.50, на победу ПСЖ они выставили 1.75, ничья оценивается коэффициентом 4.30.
- Искусственный интеллект ожидает крупную победу ПСЖ с результатом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Спортинг» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
