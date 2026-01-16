Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, который сейчас остается без работы, высказался о своем будущем.

Марцел Личка
Марцел Личка globallookpress.com

«Поступали предложения от различных европейских команд, но они мне оказались неинтересны.  От команд чемпионата России предложений не было, никто со мной не связывался.  Поэтому я сейчас больше отдыхаю и не решаю ситуацию с продолжением карьеры», — приводит слова Лички «Спорт день за днем».

В России 48-летний Личка работал с «Оренбургом» и «Динамо», который покинул в мае 2025 года.  Его последним клубом был турецкий «Фатих Карагюмрюк», оттуда чеха уволили в конце октября за плохие результаты.