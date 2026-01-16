Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, который сейчас остается без работы, высказался о своем будущем.

Марцел Личка globallookpress.com

«Поступали предложения от различных европейских команд, но они мне оказались неинтересны. От команд чемпионата России предложений не было, никто со мной не связывался. Поэтому я сейчас больше отдыхаю и не решаю ситуацию с продолжением карьеры», — приводит слова Лички «Спорт день за днем».

В России 48-летний Личка работал с «Оренбургом» и «Динамо», который покинул в мае 2025 года. Его последним клубом был турецкий «Фатих Карагюмрюк», оттуда чеха уволили в конце октября за плохие результаты.