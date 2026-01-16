ФК «Кубань»Холдинг« объявила о том, что команда приняла решение сняться со Второй лиги и будет теперь только играть в чемпионате и Кубке Краснодарского края.

Эмблема клуба globallookpress.com

"Уважаемые болельщики ФК 'Кубань Холдинг'! Руководством клуба принято решение отказаться в 2026 году от участия в LEON-Первенстве по футболу среди команд Второй лиги 'Дивизион Б'. Реальные возможности ФК 'Кубань Холдинг', его инфраструктура, объёмы финансирования, критерии лицензирования не позволяют ставить долгосрочные цели повышения команды в классе, что ставит под сомнение целесообразность сохранения команды на профессиональном уровне.

КХ продолжит выступление в чемпионате и Кубке Краснодарского края. Ждем всех болельщиков на трибунах стадионов 'Урожай' и 'Барсук Арены', — сказано в сообщении на сайте клуба.

Команда была основана в 2015 году, с 2023 года выступает во Второй лиге. Базируется в станице Павловское Краснодарского края.