В матче 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» примет «Реал Сосьедад». Встреча состоится 9 января в 23:00 мск.

У «Хетафе» 21 очко на счету. Команда идет десятой в таблице. До этого матча «горожане» не побеждают уже 4 тура, в трех из них коллектив потерпел поражение. В прошлый раз хозяева разошлись миром с «Райо Вальекано». В последнем домашнем поединке «Хетафе» проиграл «Эспаньолу».

«Реал Сосьедад» набрал 18 очков и находится всего в двух баллах от зоны вылета. На данный момент безвыигрышная серия команды в Примере составляет 5 поединков — 3 поражения, 2 ничьи. В прошлом туре сан-себастьянцы добились ничьи с «Атлетико». Клубу сегодня нужны очки. Смогут ли добиться желаемого сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры дают 3.60 и 2.46 на победу команд в матче, за 2.90 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект ожидает, что гости выиграют поединкок с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.