«Челси» снова провёл матч, где футбол — лишь половина истории. На «Крэйвен Коттедж» команда проиграла 1:2, почти весь матч проведя вдесятером после раннего удаления Марка Кукурельи. У «Фулхэма» забили Рауль Хименес и Харри Уилсон, а гол Лиама Делапа лишь ненадолго приглушил дисциплинарные проблемы и разобранную структуру игры «Челси». Всё это увидел вживую новый главный тренер Лиам Росеньор — правда, из ложи, рядом с совладельцем клуба Бехдадом Эгбали.

Результат матча

ФулхэмЛондонФулхэм2:1ЧелсиЧелсиЛондон
1:0 Рауль Хименес 55' 1:1 Лиам Дилап 72' 2:1 Гарри Уилсон 81'
Фулхэм:  Бернд Лено,  Исса Диоп,  Йоаким Андерсен,  Хорхе Куэнка (Кевин 46'),  Тимоти Кастань,  Энтони Робинсон (Райан Сесеньон 73'),  Сандер Берге,  Томас Кейрни (Саша Лукич 73'),  Гарри Уилсон (Адама Траоре 90'),  Эмиль Смит-Роу (Харрисон Рид 83'),  Рауль Хименес
Челси:  Роберт Санчес,  Марк Кукурелья,  Олуватосин Адарабиойо,  Мало Гюсто (Жоао Педро 75'),  Энцо Фернандес (Рис Джеймс 65'),  Коул Палмер (Джош Ачимпонг 75'),  Мойсес Кайседо,  Андрей Сантос (Йоррел Хато 28'),  Трево Чалоба,  Лиам Дилап,  Педру Нету
Жёлтые карточки:  Хорхе Куэнка 45+7',  Тимоти Кастань 79',  Рауль Хименес 90'  —  Энцо Фернандес 24',  Коул Палмер 25',  Олуватосин Адарабиойо 25'
Красная карточка:  Марк Кукурелья 22' (Челси)

Матч стал краткой визиткой нынешнего «Челси» для Лиама Росеньора, он только покинул «Страсбур» и ещё не успел возглавить команду.  На бровке вновь был временный тренер Калум Макфарлейн, а Росеньор наблюдал из ложи.  Начало у гостей действительно выглядело обнадёживающе.  Макфарлейн снова пошёл по линии клуба и сильно ротировал состав, а в центре поля получил шанс Андрей Сантос.  В атаке с первых минут вышел Лиам Делап — недавно он ярко смотрелся в камео против «Манчестер Сити».

«Фулхэм» сидел в глубокой пятёрке защитников, как и в недавней ничьей с «Ливерпулем», и уже на 18-й минуте мог поплатиться за это.  Сантос после углового угодил головой в перекладину, а затем Бернд Лено спас хозяев после добивания Мойсеса Кайседо.  Это был тот отрезок, когда «Челси» выглядел собранно и даже убедительно, по крайней мере, до первого большого срыва.

Кукурелья удаляется после контратаки «Фулхэма»

Проблемы «Челси» всплыли не столько в позиционной обороне, сколько в переходе.  После собственного углового гости не успели перестроиться, и Лено просто отправил мяч вперёд, а Уилсон выскочил на пространство и убежал от Кукурельи.  Дальше эпизод выглядел однозначно — Кукурелья запутался с валлийцем у входа в штрафную и сорвал выход один на один.  Судья расценил это как лишение явной голевой возможности и показал красную карточку на 22-й минуте, «Челси» снова остался вдесятером.  Это было восьмое удаление «Челси» во всех турнирах, в АПЛ — пятое.  А ведь впереди ещё вся весна, лондонцы идут на рекорд?

Марк Кукурелья
Марк Кукурелья globallookpress.com

Самое неприятное для гостей случилось сразу после красной.  На эмоциях пошли протесты, и жёлтые за несогласие получили Энсо Фернандес, Коул Палмер и Тосин Адарабиойо.  В этот момент игра окончательно стала нервной и рваной.  «Челси» ещё не проигрывал по счёту, но уже нервничал и знал, что следующие 70 минут будет очень трудно.

Макфарлейн был вынужден быстро закрывать дыру.  Йоррел Хато, появившийся на поле вместо Сантоса, переместился на левый фланг обороны, «Челси» сел в низкий блок, а «Фулхэм» какое-то время перестраивался под новые условия.  Хозяева в эти минуты не создали шквала моментов, но постоянно щупали терпение соперника — и буквально, и игровым ритмом.  У «Фулхэма» выделялся Сандер Берге, Уилсон ещё до перерыва дважды проверил Роберта Санчеса, а один из его ударов даже закончился голом, который отменили из-за минимального офсайда в эпизоде с участием Хименеса.

«Фулхэм» — «Челси»
«Фулхэм» — «Челси» globallookpress.com

«Челси» же пытался пережить тайм, удерживая линию и надеясь на редкие выходы вперёд.  И в каком-то смысле это получилось, к перерыву гости оставались в игре.  Но матч требовал от «Фулхэма» большего, и Марку Силве надо было действовать.

Хименес ломает блок «Челси»

После паузы Марку Силва добавил атаки: убрал Хорхе Куэнку, перестроился на четыре защитника, выпустил Кевина на левый фланг и сделал игру более прямой и агрессивной.  «Фулхэм» начал прессинговать выше и чаще выигрывать вторые мячи, а «Челси» при игре вдесятером всё тяжелее выдерживал давление.

Гол вырос из перехвата и быстрой доставки мяча в штрафную — Берге навесил, а Рауль Хименес в движении выиграл позицию у Трево Чалобы и отправил мяч головой в сетку. 1:0, «Фулхэм» наконец раздавил низкий блок соперника.  И хозяева не остановились: Кевин пробил рядом со штангой, Уилсон снова едва не убежал к воротам.  И параллельно усиливалась другая линия матча — шум с гостевого сектора.

Гол Рауля Хименеса
Гол Рауля Хименеса globallookpress.com

Выездной сектор «Челси» в этот вечер был отдельным событием матча.  Во втором тайме особенно громко звучали кричалки против руководства.  На трибуне появилась растяжка «BlueCo out», а в адрес совладельца Эгбали, сидевшего рядом с Росеньором, летели оскорбления.  Звучало и имя Романа Абрамовича, очевидно, не в отрицательном ключе.

Это важно не с точки зрения эмоционального фона, а как показатель давления новому тренеру.  Росеньор ещё не провёл полноценный матч у бровки, а уже увидел, насколько быстро атмосфера вокруг «Челси» становится токсичной при любой неудаче — и насколько не прощают повторяющиеся ошибки.

Стандарт — Делап забивает первый мяч в сезоне

При счёте 1:0 у гостей всё ещё оставалась возможность украсть игру, и почти получилось.  Коул Палмер хитро пропустил передачу Адарабиойо на Делапа, но форвард не сумел перебросить Лено в ситуации, где можно было сравнивать.  После этого «Челси» ожил.

Палмер, в целом тихий по матчу, накрутил Антони Робинсона и заставил Лено спасать.  Макфарлейн сделал тонкую перестройку, выпустил Риса Джеймса вместо Фернандеса — и эта деталь заметно сбила настройки «Фулхэма».

Но забили «синие» в итоге не с игры.  Педру Нету подал угловой справа, Робинсон срезал мяч в перекладину, и в суматохе Делап оказался самым расторопным, добив в сетку.  Это был его первый гол в Премьер-лиге за «Челси» — важная личная отметка и момент, который мог бы стать точкой опоры для команды, если бы она удержала игру.  Но «Челси» в этом сезоне слишком часто теряется именно в такие минуты.

Игроки «Челси» празднуют гол
Игроки «Челси» празднуют гол globallookpress.com

«Фулхэм» топит «Челси» в его проблемах

Даже после 1:1 гостевой сектор не успокоился, а на поле «Челси» внезапно стал осторожничать и отходить назад.  «Фулхэм» же, наоборот, почувствовал, что может добивать хромого соперника.

Решающая атака началась с того, что Санчес спас после удара Эмиля Смит-Роу, но мяч остался в игре.  Уилсон оказался первым на подборе, ушёл от Хато, выждал момент до конца и покатил низом мимо Санчеса.  Это был его седьмой гол в сезоне, а сама победа подтянула «Фулхэм» вровень с «Челси» по очкам.

Гол Харри Уилсона
Гол Харри Уилсона globallookpress.com

Для «Челси» поражение стало ещё одной серией, кажется, бесконечной истории.  Ранняя красная и очередной разговор о дисциплине, уязвимость к простым вертикальным решениям соперника, гол со стандарта — и фатальный откат назад.

А «Фулхэм» одержал очень цельную победу.  Команда Марку Силвы терпела против старта «Челси», пережила эмоциональные качели после удаления, смогла перестроиться во втором тайме.  И, главное, у неё был герой, который вёл матч от первой до последней минуты.  Харри Уилсон сначала заработал красную, а в концовке поставил жирную точку.