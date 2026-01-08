«Челси» снова провёл матч, где футбол — лишь половина истории. На «Крэйвен Коттедж» команда проиграла 1:2, почти весь матч проведя вдесятером после раннего удаления Марка Кукурельи. У «Фулхэма» забили Рауль Хименес и Харри Уилсон, а гол Лиама Делапа лишь ненадолго приглушил дисциплинарные проблемы и разобранную структуру игры «Челси». Всё это увидел вживую новый главный тренер Лиам Росеньор — правда, из ложи, рядом с совладельцем клуба Бехдадом Эгбали.

Результат матча Фулхэм Лондон 2:1 Челси Лондон 1:0 Рауль Хименес 55' 1:1 Лиам Дилап 72' 2:1 Гарри Уилсон 81' Фулхэм: Бернд Лено, Исса Диоп, Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка ( Кевин 46' ), Тимоти Кастань, Энтони Робинсон ( Райан Сесеньон 73' ), Сандер Берге, Томас Кейрни ( Саша Лукич 73' ), Гарри Уилсон ( Адама Траоре 90' ), Эмиль Смит-Роу ( Харрисон Рид 83' ), Рауль Хименес Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Олуватосин Адарабиойо, Мало Гюсто ( Жоао Педро 75' ), Энцо Фернандес ( Рис Джеймс 65' ), Коул Палмер ( Джош Ачимпонг 75' ), Мойсес Кайседо, Андрей Сантос ( Йоррел Хато 28' ), Трево Чалоба, Лиам Дилап, Педру Нету Жёлтые карточки: Хорхе Куэнка 45+7', Тимоти Кастань 79', Рауль Хименес 90' — Энцо Фернандес 24', Коул Палмер 25', Олуватосин Адарабиойо 25' Красная карточка: Марк Кукурелья 22' (Челси)

Статистика матча 5 Удары в створ 6 3 Удары мимо 5 55 Владение мячом 45 1 Угловые удары 11 1 Офсайды 2 11 Фолы 7

Матч стал краткой визиткой нынешнего «Челси» для Лиама Росеньора, он только покинул «Страсбур» и ещё не успел возглавить команду. На бровке вновь был временный тренер Калум Макфарлейн, а Росеньор наблюдал из ложи. Начало у гостей действительно выглядело обнадёживающе. Макфарлейн снова пошёл по линии клуба и сильно ротировал состав, а в центре поля получил шанс Андрей Сантос. В атаке с первых минут вышел Лиам Делап — недавно он ярко смотрелся в камео против «Манчестер Сити».

«Фулхэм» сидел в глубокой пятёрке защитников, как и в недавней ничьей с «Ливерпулем», и уже на 18-й минуте мог поплатиться за это. Сантос после углового угодил головой в перекладину, а затем Бернд Лено спас хозяев после добивания Мойсеса Кайседо. Это был тот отрезок, когда «Челси» выглядел собранно и даже убедительно, по крайней мере, до первого большого срыва.

Кукурелья удаляется после контратаки «Фулхэма»

Проблемы «Челси» всплыли не столько в позиционной обороне, сколько в переходе. После собственного углового гости не успели перестроиться, и Лено просто отправил мяч вперёд, а Уилсон выскочил на пространство и убежал от Кукурельи. Дальше эпизод выглядел однозначно — Кукурелья запутался с валлийцем у входа в штрафную и сорвал выход один на один. Судья расценил это как лишение явной голевой возможности и показал красную карточку на 22-й минуте, «Челси» снова остался вдесятером. Это было восьмое удаление «Челси» во всех турнирах, в АПЛ — пятое. А ведь впереди ещё вся весна, лондонцы идут на рекорд?

Марк Кукурелья globallookpress.com

Самое неприятное для гостей случилось сразу после красной. На эмоциях пошли протесты, и жёлтые за несогласие получили Энсо Фернандес, Коул Палмер и Тосин Адарабиойо. В этот момент игра окончательно стала нервной и рваной. «Челси» ещё не проигрывал по счёту, но уже нервничал и знал, что следующие 70 минут будет очень трудно.

Макфарлейн был вынужден быстро закрывать дыру. Йоррел Хато, появившийся на поле вместо Сантоса, переместился на левый фланг обороны, «Челси» сел в низкий блок, а «Фулхэм» какое-то время перестраивался под новые условия. Хозяева в эти минуты не создали шквала моментов, но постоянно щупали терпение соперника — и буквально, и игровым ритмом. У «Фулхэма» выделялся Сандер Берге, Уилсон ещё до перерыва дважды проверил Роберта Санчеса, а один из его ударов даже закончился голом, который отменили из-за минимального офсайда в эпизоде с участием Хименеса.

«Фулхэм» — «Челси» globallookpress.com

«Челси» же пытался пережить тайм, удерживая линию и надеясь на редкие выходы вперёд. И в каком-то смысле это получилось, к перерыву гости оставались в игре. Но матч требовал от «Фулхэма» большего, и Марку Силве надо было действовать.

Хименес ломает блок «Челси»

После паузы Марку Силва добавил атаки: убрал Хорхе Куэнку, перестроился на четыре защитника, выпустил Кевина на левый фланг и сделал игру более прямой и агрессивной. «Фулхэм» начал прессинговать выше и чаще выигрывать вторые мячи, а «Челси» при игре вдесятером всё тяжелее выдерживал давление.

Гол вырос из перехвата и быстрой доставки мяча в штрафную — Берге навесил, а Рауль Хименес в движении выиграл позицию у Трево Чалобы и отправил мяч головой в сетку. 1:0, «Фулхэм» наконец раздавил низкий блок соперника. И хозяева не остановились: Кевин пробил рядом со штангой, Уилсон снова едва не убежал к воротам. И параллельно усиливалась другая линия матча — шум с гостевого сектора.

Гол Рауля Хименеса globallookpress.com

Выездной сектор «Челси» в этот вечер был отдельным событием матча. Во втором тайме особенно громко звучали кричалки против руководства. На трибуне появилась растяжка «BlueCo out», а в адрес совладельца Эгбали, сидевшего рядом с Росеньором, летели оскорбления. Звучало и имя Романа Абрамовича, очевидно, не в отрицательном ключе.

Это важно не с точки зрения эмоционального фона, а как показатель давления новому тренеру. Росеньор ещё не провёл полноценный матч у бровки, а уже увидел, насколько быстро атмосфера вокруг «Челси» становится токсичной при любой неудаче — и насколько не прощают повторяющиеся ошибки.

Стандарт — Делап забивает первый мяч в сезоне

При счёте 1:0 у гостей всё ещё оставалась возможность украсть игру, и почти получилось. Коул Палмер хитро пропустил передачу Адарабиойо на Делапа, но форвард не сумел перебросить Лено в ситуации, где можно было сравнивать. После этого «Челси» ожил.

Палмер, в целом тихий по матчу, накрутил Антони Робинсона и заставил Лено спасать. Макфарлейн сделал тонкую перестройку, выпустил Риса Джеймса вместо Фернандеса — и эта деталь заметно сбила настройки «Фулхэма».

Но забили «синие» в итоге не с игры. Педру Нету подал угловой справа, Робинсон срезал мяч в перекладину, и в суматохе Делап оказался самым расторопным, добив в сетку. Это был его первый гол в Премьер-лиге за «Челси» — важная личная отметка и момент, который мог бы стать точкой опоры для команды, если бы она удержала игру. Но «Челси» в этом сезоне слишком часто теряется именно в такие минуты.

Игроки «Челси» празднуют гол globallookpress.com

«Фулхэм» топит «Челси» в его проблемах

Даже после 1:1 гостевой сектор не успокоился, а на поле «Челси» внезапно стал осторожничать и отходить назад. «Фулхэм» же, наоборот, почувствовал, что может добивать хромого соперника.

Решающая атака началась с того, что Санчес спас после удара Эмиля Смит-Роу, но мяч остался в игре. Уилсон оказался первым на подборе, ушёл от Хато, выждал момент до конца и покатил низом мимо Санчеса. Это был его седьмой гол в сезоне, а сама победа подтянула «Фулхэм» вровень с «Челси» по очкам.

Гол Харри Уилсона globallookpress.com

Для «Челси» поражение стало ещё одной серией, кажется, бесконечной истории. Ранняя красная и очередной разговор о дисциплине, уязвимость к простым вертикальным решениям соперника, гол со стандарта — и фатальный откат назад.

Календарь и таблица АПЛ

А «Фулхэм» одержал очень цельную победу. Команда Марку Силвы терпела против старта «Челси», пережила эмоциональные качели после удаления, смогла перестроиться во втором тайме. И, главное, у неё был герой, который вёл матч от первой до последней минуты. Харри Уилсон сначала заработал красную, а в концовке поставил жирную точку.