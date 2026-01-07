Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о первых впечатлениях от лондонского клуба.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Чувствую себя как дома. После одного дня это просто невероятно. Думаю, Калум Макфарлейн был великолепен. Он и Гарри Хадсон взяли команду под свой контроль, и в коллективе действительно очень хорошая энергия.

Конечно, была фантастическая игра на выезде с "Манчестер Сити" во всех отношениях, которые я ожидаю от команды: энергия, интенсивность, сплочённость, единство и качество. Я был очень доволен этим, и в клубе царит очень хорошая атмосфера, которую, надеюсь, смогу привнести», — приводит слова Росеньора клубная пресс-служба.

41-летний специалист сменил на данной должности Энцо Мареску, уволенного 1 января.

Контракт англичанина с «синими» рассчитан до лета 2032 года.