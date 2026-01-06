Лиам Росеньор

Пресс-служба футбольного клуба «Челси» из Лондона сообщила о назначении Лиама Росеньора на пост главного тренера основной команды.

41-летний специалист заключил контракт с лондонским клубом до 2032 года. Англичанин ранее работал в клубах третьего и второго дивизионов Англии — «Дерби Каунти» и «Халл Сити».

С 2024 года он тренировал французский «Страсбург», который фактически является фарм-клубом «Челси». Оба клуба принадлежат одним владельцам. В этом сезоне команда выиграла групповой этап Лиги конференций и находится на седьмом месте в Лиге 1.

Ранее, 1 января, «Челси» уволил Энцо Мареску с поста главного тренера.