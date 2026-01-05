5 января в 20:30 мск стартует поединок полуфинала Суперкубка Турции, в котором сыграют «Галатасарай» и «Трабзонспор».

У «Галатасарая» перед поединком 3 победы подряд. В Кубке Турции команда обыграла «Башакшехир», а в чемпионате она обыграла «Касымпашу» и «Антальяспор».

У «Трабзонспора» уже три матча нет побед. Клуб сыграл вничью с «Бешикташем», после чего проиграл «Аланьяспору» и «Генчлербирлиги».

Последняя игра команд завершилась вничью 1:1. До этого «Галатасарай» одержал 6 побед подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.

Букмекеры дают 1.56 на победу «Галатасарая», 5.55 — на победу «Трабзонспора», на проход в финал котировки составляют 1.25 и 3.90.

Искусственный интеллект считает, что «Галатасарай» выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Галатасарай» — «Трабзонспор» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.