5 января в 20:30 мск стартует поединок полуфинала Суперкубка Турции, в котором сыграют «Галатасарай» и «Трабзонспор».
У «Галатасарая» перед поединком 3 победы подряд. В Кубке Турции команда обыграла «Башакшехир», а в чемпионате она обыграла «Касымпашу» и «Антальяспор».
У «Трабзонспора» уже три матча нет побед. Клуб сыграл вничью с «Бешикташем», после чего проиграл «Аланьяспору» и «Генчлербирлиги».
Последняя игра команд завершилась вничью 1:1. До этого «Галатасарай» одержал 6 побед подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.
- Букмекеры дают 1.56 на победу «Галатасарая», 5.55 — на победу «Трабзонспора», на проход в финал котировки составляют 1.25 и 3.90.
- Искусственный интеллект считает, что «Галатасарай» выиграет 1:0.
Трансляция матча
