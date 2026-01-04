.Razdelprimera-division spain sevilla levante spain В 18-м туре испанской Ла Лиги состоялся матч между «Севильей» и «Леванте», завершившийся победой гостей со счетом 3:0.
Икер Лосада открыл счет в конце первого тайма, забив гол на 45+2-й минуте. Во второй половине встречи Карлос Эспи удвоил преимущество «Леванте» на 77-й минуте.
На последних минутах матча у «Севильи» был шанс сократить отставание: на 90+2-й минуте Исаак Ромеро не реализовал пенальти. Окончательный счет установил Карлос Альварес, забивший третий гол на 90+4-й минуте.
Результат матча
СевильяСевилья0:3ЛевантеВаленсия
0:1 Икер Лосада 45+2' 0:2 Карлос Эспи 77' 0:3 Карлос Альварес 90+4'
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хосе Анхель Кармона, Кике Салас, Хуанлу Санчес (Исаак Ромеро 59'), Батиста Менди, Неманья Гудель, Люсьен Агум, Джибриль Соу, Пеке (Аднан Янузай 46'), Алексис Санчес, Oso
Леванте: Мэтью Райан, Пабло Мартинес (Унай Венседор 80'), Диего Пампин (Хосе Моралес Луис 71'), Матиас Морено, Адриан Де Ла Фуэнте, Йереми Тольян, Карлос Альварес, Кервин Арриага, Иван Ромеро (Jon Olasagasti 80'), Икер Лосада (Алан Маттурро 71'), Kareem Tunde (Карлос Эспи 65')
Жёлтые карточки: Алексис Санчес 14', Батиста Менди 37', Неманья Гудель 84' — Матиас Морено 28', Диего Пампин 63', Мэтью Райан 74', Йереми Тольян 90+1'
После этой победы «Леванте» набрал 13 очков и переместился на 19-е место в турнирной таблице. «Севилья», набравшая 20 очков, занимает 11-ю строчку. Лидером чемпионата остаётся «Барселона» с 49 очками.