.Razdelprimera-division spain sevilla levante spain В 18-м туре испанской Ла Лиги состоялся матч между «Севильей» и «Леванте», завершившийся победой гостей со счетом 3:0.

Футбольный клуб «Леванте» globallookpress.com

Икер Лосада открыл счет в конце первого тайма, забив гол на 45+2-й минуте. Во второй половине встречи Карлос Эспи удвоил преимущество «Леванте» на 77-й минуте.

На последних минутах матча у «Севильи» был шанс сократить отставание: на 90+2-й минуте Исаак Ромеро не реализовал пенальти. Окончательный счет установил Карлос Альварес, забивший третий гол на 90+4-й минуте.

Результат матча Севилья Севилья 0:3 Леванте Валенсия 0:1 Икер Лосада 45+2' 0:2 Карлос Эспи 77' 0:3 Карлос Альварес 90+4' Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хосе Анхель Кармона, Кике Салас, Хуанлу Санчес ( Исаак Ромеро 59' ), Батиста Менди, Неманья Гудель, Люсьен Агум, Джибриль Соу, Пеке ( Аднан Янузай 46' ), Алексис Санчес, Oso Леванте: Мэтью Райан, Пабло Мартинес ( Унай Венседор 80' ), Диего Пампин ( Хосе Моралес Луис 71' ), Матиас Морено, Адриан Де Ла Фуэнте, Йереми Тольян, Карлос Альварес, Кервин Арриага, Иван Ромеро ( Jon Olasagasti 80' ), Икер Лосада ( Алан Маттурро 71' ), Kareem Tunde ( Карлос Эспи 65' ) Жёлтые карточки: Алексис Санчес 14', Батиста Менди 37', Неманья Гудель 84' — Матиас Морено 28', Диего Пампин 63', Мэтью Райан 74', Йереми Тольян 90+1'

Статистика матча 7 Удары в створ 4 3 Удары мимо 1 65 Владение мячом 36 5 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 16 Фолы 10

После этой победы «Леванте» набрал 13 очков и переместился на 19-е место в турнирной таблице. «Севилья», набравшая 20 очков, занимает 11-ю строчку. Лидером чемпионата остаётся «Барселона» с 49 очками.