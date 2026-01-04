4 января в матче 18-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Бетис» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Старт встречи в 18:15 мск.

У «Реала» 42 очка. Клуб отстает от «Барселоны» уже на 7 пунктов в борьбе за первое место, но в случае победы «сливочные» сократят разрыв до 4 баллов. До этой встречи коллектив Хаби Алонсо обыграл «Севилью» и «Алавес», поэтому хозяева могут продлить серию до трех игр.

В последние годы «Бетис» стал настоящим кошмаром для «Реала». В прошлый раз севильцы одержали победу. В последних пяти играх гости проиграли «галактикос» лишь в одном случае. «Реалу» явно придется постараться, чтобы добыть 3 очка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.51 и 6.25 соответственно, на ничью можно поставить за 4.80.

Искусственный интеллект в своем прогнозе предсказал разгромную победу «Реала» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

