4 января в матче 18-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Бетис» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Старт встречи в 18:15 мск.
У «Реала» 42 очка. Клуб отстает от «Барселоны» уже на 7 пунктов в борьбе за первое место, но в случае победы «сливочные» сократят разрыв до 4 баллов. До этой встречи коллектив Хаби Алонсо обыграл «Севилью» и «Алавес», поэтому хозяева могут продлить серию до трех игр.
В последние годы «Бетис» стал настоящим кошмаром для «Реала». В прошлый раз севильцы одержали победу. В последних пяти играх гости проиграли «галактикос» лишь в одном случае. «Реалу» явно придется постараться, чтобы добыть 3 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.51 и 6.25 соответственно, на ничью можно поставить за 4.80.
- Искусственный интеллект в своем прогнозе предсказал разгромную победу «Реала» со счетом 4:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.