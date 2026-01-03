В 18-м туре испанской Примеры состоится матч «Эспаньола» и «Барселоны». Команды сыграют 3 января, начало в 23:00 мск.

«Эспаньол» выиграл 5 матчей подряд в Примере. Благодаря своей текущей форме клуб вышел на 5-е место с 33 очками на счету. Победная серия «Барселоны» в Примере составляет 8 поединков. На данный момент команда Флика имеет 7 побед подряд во всех турнирах и лидирует в Примере с 46 очками на счету.

«Барса» победил в трех очных матчах против «Эспаньола». Последний раз «попугаям» удалось выиграть в 2018 году, и то в матче Кубка Испании. Выстоят ли сегодня хозяева против претендента на титул?

