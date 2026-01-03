В 18-м туре испанской Примеры состоится матч «Эспаньола» и «Барселоны». Команды сыграют 3 января, начало в 23:00 мск.
«Эспаньол» выиграл 5 матчей подряд в Примере. Благодаря своей текущей форме клуб вышел на 5-е место с 33 очками на счету. Победная серия «Барселоны» в Примере составляет 8 поединков. На данный момент команда Флика имеет 7 побед подряд во всех турнирах и лидирует в Примере с 46 очками на счету.
«Барса» победил в трех очных матчах против «Эспаньола». Последний раз «попугаям» удалось выиграть в 2018 году, и то в матче Кубка Испании. Выстоят ли сегодня хозяева против претендента на титул?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры считают, что «Барселона» — явный фаворит встречи, котировки составляют 5.80 и 1.52.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Барселоны» со счетом 3:1.
Трансляция матча
