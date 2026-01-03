«Эльче» и «Вильярреал» сыграют в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча пройдет на «Мануэль Мартинес Валеро» 3 января. Начало в 20:30 мск.

«Эльче» обрел уверенность после того, как разгромил 4:0 «Райо Вальекано». В этом сезоне Примеры хозяева еще так крупно не побеждали. Поле этого результата команда имеет 22 очка и находится в шести пунктах от зоны еврокубков.

«Вильярреал» в прошлом туре проиграл «Барселоне» и теперь намерен наверстать упущенное, чтобы закрепиться в топ-4, где он занимает 4-е место. На выезде «желтые» победили в трех последних поединках. Будет ли у гостей четвертая победа подряд?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры предлагают 3.10 на победу «Эльче» и 2.42 на победу «Вильярреала».

Искусственный интеллект считает, что победит «Вильярреал» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эльче» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.

