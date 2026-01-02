Матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Ланс» состоится 2 января в 22:45 мск.
«Лансу» приехал за победой. Команде нужны 3 очка, чтобы сохранить лидерство, поскольку впритык позади идет ПСЖ. Клуб выиграл 7 матчей подряд.
«Ланс» не обыгрывал «Тулузу» в последних двух очных встречах, так что сегодня у команды есть шанс исправить ситуацию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.33.
- Букмекеры дают 2.63 на победу «Тулузы» и 2.85 на победу «Ланса».
- Искусственный интеллект считает, что «Тулуза» одержит победу с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тулуза» — «Ланс» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.