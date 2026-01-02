В 18-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» и «Хетафе» проведут очную встречу, которая пройдет 2 января в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас». Начало игры в 23:00 мск.
У хозяев 18 очков и 15-е место в таблице. Команда находится в трех очках от зоны вылета, поэтому ей нужно набирать баллы. В прошлом туре этого сделать не удалось. «Пчелы» потерпели крупное поражение от «Эльче» со счетом 0:4. В целом без побед в чемпионате «Райо Вальекано» уже 7 матчей.
«Хетафе» имеет на 2 балла больше соперника. При этом клуб проиграл 3 последних поединка в турнире, уступив «Бетису», «Эспаньолу» и «Вильярреалу». «Горожане» непременно попытаются исправить ситуацию, однако в 9 выездных матчах у гостей лишь 3 победы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры дают 2.07 на победу «Райо Вальекано» и 4.50 на победу «Хетафе».
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Райо Вальекано» со счетом 4:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Хетафе» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.