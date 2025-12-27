Крайний нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз не смог договориться с клубом о продлении контракта, который истекает летом 2029 года.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

Футболист требует зарплату в размере 5 миллионов евро в год, что создает финансовые сложности для итальянского клуба, как сообщает TuttoJuve.

Согласно источнику, такая зарплата не отпугивает клубы Английской Премьер-лиги. «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» активно интересуются 20-летним вингером, который может играть на обоих флангах атаки и в роли атакующего полузащитника.

За текущий сезон Йылдыз принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач.