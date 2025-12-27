Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе российских футболистов из РПЛ в Европу во время зимнего трансферного окна.

Алексей Батраков (игрок «Локомотива»)
Алексей Батраков (игрок «Локомотива») globallookpress.com

«Возможен ли такой трансфер?  Думаю, вряд ли.  Основные и главные сделки будут происходить летом, а не зимой.  По разным причинам.  Летом есть все условия для переходов.  Сейчас же не особо», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

Напомним, что в РПЛ сейчас продолжается зимний перерыв.  Лидером является «Краснодар», на второй строчке располагается «Зенит», третьим идет «Локомотив».