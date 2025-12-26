В 23-м туре английского Чемпионшипа «Миллуол» в Лондоне примет «Ипсвич». Встреча назначена на 26 декабря 16:00 мск.
Команды находятся в топ-6 турнирной таблицы. «Миллуол» с 35 баллами занимает 6-е место, а «Ипсвич» с 37 очками находится на 4-й позиции. Таким образом, в случае победы хозяева потенциально достают до третьей строчки, что станет для них неплохой мотивацией. Для гостей мотивацией является сохранить свое текущее турнирное положение.
«Миллуол» проиграл в последних двух матчах турнира, уступив «Блэкберну» и «Халлу». «Ипсвич» сыграет после домашней победы над «Шеффилд Уэнсдей». Сегодня «Ипсвич» может оформить свою третью победу подряд над «Миллуолом». Позволят ли «львы» гостям победить?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.57.
- Букмекеры считают фаворитом «Ипсвич» за 1.97, на победу «Миллуола» можно поставить за 4.30.
- Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Ипсвича» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Миллуол» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.