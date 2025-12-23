Сборные Туниса и Уганды сойдутся в матче первого тура группы С Кубка африканских наций, который состоится 23 декабря в марокканском Рабате. Начало в 23:00 мск.
Сборная Туниса хорошо подготовилась к этому поединку. Накануне старта турнира номинальные хозяева провели 4 матча, по итогу которых коллектив набрал 2 победы, одну ничью и одно поражение. Последним результатом тунисцев стала победа над Ботсваной, которой они закрепили разгром сборной Катара.
Уганда в декабре не выступала. Последний матч у нее был 18 ноября, когда она крупно проиграла хозяевам Кубка африканских наций — сборной Марокко со счетом 0:4. В целом Уганда показала себя слабо в матчах против более сильных соперников. Здесь можно отметить команды Южной Африки и Алжира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.13.
- Букмекеры считают Тунис фаворитом матча за 1.65, тогда как на победу Уганды они предлагают 6.50.
- Искусственный интеллект считает, что Уганде удастся вырвать нулевую ничью.
