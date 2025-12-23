23 декабря в Лондоне состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Старт игры в 23:00 мск.

Выиграв 3 матча подряд, «Арсенал» пойдет на четвертый заход. Команда Микеля Артеты показывает хорошие результаты и серьезно настроена в этом сезоне добыть трофеи. «Канониры» еще ни разу в своей истории не побеждали в Кубке лиги, поэтому у них есть дополнительная мотивация.

Хозяева встретятся с «Кристал Пэлас», который без побед уже 3 поединка. «Орлы» вдобавок давно не побеждали «Арсенал» в очных матчах. В пяти играх у «красно-белых» 4 победы и одна ничья. Последний раз команды пересекались в октябре, когда «Арсенал» выиграл 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

Букмекеры дают 1.47 и 7.30 на победу команд в матче, за 1.25 и 4.15 соответственно можно поставить на их проход в полуфинал.

Прогноз искусственного интеллекта: матч завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.