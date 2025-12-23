23 декабря в Лондоне состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Старт игры в 23:00 мск.
Выиграв 3 матча подряд, «Арсенал» пойдет на четвертый заход. Команда Микеля Артеты показывает хорошие результаты и серьезно настроена в этом сезоне добыть трофеи. «Канониры» еще ни разу в своей истории не побеждали в Кубке лиги, поэтому у них есть дополнительная мотивация.
Хозяева встретятся с «Кристал Пэлас», который без побед уже 3 поединка. «Орлы» вдобавок давно не побеждали «Арсенал» в очных матчах. В пяти играх у «красно-белых» 4 победы и одна ничья. Последний раз команды пересекались в октябре, когда «Арсенал» выиграл 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.
- Букмекеры дают 1.47 и 7.30 на победу команд в матче, за 1.25 и 4.15 соответственно можно поставить на их проход в полуфинал.
- Прогноз искусственного интеллекта: матч завершится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.