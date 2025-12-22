Матч 17-го тура испанской Примеры между «Атлетиком» и «Эспаньолом» сыграют в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Старт поединка в 23:00 мск.
«Атлетик» набрал 23 очка за 17 матчей в турнире. «Баски» набрали 7 побед и 8 поражений за этот отрезок. Клуб отстает от еврокубковой зоны на 5 пунктов. Разрыв увеличился после прошлого тура, когда команда Энесто Вальверде уступила «Сельте».
«Эспаньол» выиграл в четырех последних турах чемпионата, набрав хорошую форму. Сейчас «попугаи» имеют 30 очков в своем активе и победа позволит им закрепиться на 5-й позиции. Удастся ли «Атлетику» пробить оборону соперника, которая пропустила всего 16 мячей в этом сезоне?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.45.
- «Атлетик» является фаворитом букмекеров за 1.88, на победу «Эспаньола» они предлагают 4.85.
- Искусственный интеллект считает, что игра завершится победой «Атлетика» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.