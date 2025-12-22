Матч 17-го тура испанской Примеры между «Атлетиком» и «Эспаньолом» сыграют в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Старт поединка в 23:00 мск.

«Атлетик» набрал 23 очка за 17 матчей в турнире. «Баски» набрали 7 побед и 8 поражений за этот отрезок. Клуб отстает от еврокубковой зоны на 5 пунктов. Разрыв увеличился после прошлого тура, когда команда Энесто Вальверде уступила «Сельте».

«Эспаньол» выиграл в четырех последних турах чемпионата, набрав хорошую форму. Сейчас «попугаи» имеют 30 очков в своем активе и победа позволит им закрепиться на 5-й позиции. Удастся ли «Атлетику» пробить оборону соперника, которая пропустила всего 16 мячей в этом сезоне?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.45.

«Атлетик» является фаворитом букмекеров за 1.88, на победу «Эспаньола» они предлагают 4.85.

Искусственный интеллект считает, что игра завершится победой «Атлетика» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.